*Membro dell’American Academy of Microbiology

E’ noto da tempo che Sars-Cov-2, il perfido coronato, non risparmia neanche i soggetti in età pediatrica. Li infetta altrettanto bene quanto gli adulti ma, è altrettanto noto, essi raramente si ammalano. Sono suscettibili all’infezione e la trasmettono, ma si difendono con successo dall’invasione del virus nel loro organismo.

Si è discusso molto dei motivi della loro resistenza. Alcuni hanno pensato ad una differenza di quantità della molecola recettoriale del virus, l’ACE2: se ce n’è poca, rispetto agli adulti, il coronato ha difficoltà a legarsi alle cellule e penetrarvici.Questo però contrasta con la facilità ad infettarsi, e poi non è vero che di ACE2 ce ne sia di meno nei bambini. Altri hanno pensato che non si ammalano per una loro forte risposta dell’immunità innata, ipotesi interessante ma vaga, come le stelle dell’Orsa. Con un filo in più di precisione, si è anche proposto che la resistenza sia dovuta alle frequenti vaccinazioni in età pediatrica, invocando in particolare il noto fenomeno della trained immunity, una fortunata invenzione di Mihai Netea, quella che Alberto Mantovani chiama, traducendo alla lettera, “immunità allenata”: le vaccinazioni potenziano aspecificamente la risposta immunitaria anche contro virus e batteri in generale.

Mairi Noverr e Paul Fidel, dell’Università della Luisiana, a New Orleans, resisi conto che alcune vaccinazioni non allenano affatto, sono andati più sottilmente e precisamente a suggerire che la responsabilità della protezione sia dovuta al vaccino MMR (morbillo, parotite ,rosolia), che difatti è un potente stimolatore dell’immunità allenata, come lo sono, questi sì, tutti i vaccini vivi attenuati, a partire da quello antitubercolare, il BCG. Hanno proposto, quindi, che anche gli adulti si facciano questo vaccino, notando che chi ha alti titoli anticorpali per una recente vaccinazione MMR sviluppa un Covid-19 più leggero. Proposta quanto mai opportuna qui da noi, fosse solo per proteggere gli adulti da una brutta malattia quale il morbillo, ma non mi pare sia stata accolta.

Finalmente qualcuno, un po’ più concreto di tutti gli altri, ha pensato: ma non sarà semplicemente che i bambini montano una potente risposta immunitaria specifica contro il virus, come fanno peraltro tantissimi adulti giovani e meno giovani che, pur infettati, in ospedale non ci vanno se non hanno fattori di rischio e comorbidità?

Ieri sono stati pubblicati su Jama Network i risultati di alcuni ricercatori statunitensi, guidati da Zhen Zhao della Weill Cornell Medicine di New York, che mostrano quanto specifica e forte sia la risposta anticorpale contro Sars-Cov-2 nei bambini. Più degli adolescenti e degli adulti giovani (entro i 24 anni) i bambini da 1 a 10 anni hanno maggiore quantità di anticorpi totali e neutralizzanti e i loro anticorpi tendono ad essere più “avidi” nel legarsi al virus di quelli delle maggiori fasce d’età. L’avidità degli anticorpi è un fattore importante per la neutralizzazione degli agenti microbici e la protezione anti-infettiva: quando due molecole si legano, in questo caso il nostro l’anticorpo e la proteina spike del virus, non conta solo la specificità del legame ma la sua affinità ed avidità che nell’insieme ci dicono quanta stabilità e forza c’è nel legame fra i due, mi si permetta di dire, la sua indissolubilità, tenendo conto del fatto che tutti i legami fra molecole in soluzione sono come i matrimoni, subiscono forze che tendono a scioglierli.

Se le cose stanno così ed i bambini apparentemente si immunizzano con l’infezione, perché li dobbiamo vaccinare, come già stanno facendo in Israele con il vaccino Pfizer-BionTech ed in altre nazioni si stanno preoparando a farlo, magari saggiamente aspettando l’esito di alcune specifiche sperimentazioni? Il fatto è che se non vacciniamo anche loro sarà più difficile di quanto già non lo sia raggiungere l’immunità di gregge e la comunità sarebbe sempre sottoposta alla minaccia di una recrudescenza epidemica dovuta al serbatoio infettivo dei bambini.

Se li vacciniamo proteggeremo quella, comunque alta, quota di bambini che ancora non sono stati infettati e la trasmissione del coronavirus si bloccherà perché già sappiamo che i vaccini che stiamo usando sono almeno in parte efficaci in questo come lo sono per evitare la malattia. Ma c’è un secondo motivo che desta particolare allarme ed è quello della diffusione di varianti virali in cui le varie mutazioni stanno tutte “convergendo”, come dice il biologo evoluzionista Vaughan Cooper, verso il conferire al virus la capacità di evitare il blocco della trasmissione da parte degli anticorpi e delle altre risposte immunitarie che in così alta misura sembrano possedere i nostri bambini. Facciamolo, quindi, il vaccino anche a loro, prima che qualche mutante scombini i nostri piani e riduca i tempi di uscita dalla pandemia, che adesso pare essere finalmente alla nostra portata.