LONDRA – È una tragedia che ha fatto milioni di vittime in tutto il mondo, ma è inutile nascondere che, perlomeno sui social media e nelle chat su WhatsApp, la questione del vaccino AstraZeneca, sospeso da vari paesi europei, ma somministrato senza timori a ormai 10 milioni di britannici, suscita qualche ironia. È un siero brexitiano, che funziona soltanto per gli inglesi mentre fa del male agli europei? Oppure la diversa reazione va ricondotta allo “stiff upper lip” dei sudditi di Sua Maestà, l’impassibilità che faceva loro dire, durante i bombardamenti del Blitz, “keep calm and carry on”, mantenere la calma e tirare avanti? O infine è il risultato dell’eccessiva conoscenza in campo medico, e di conseguenza preoccupazione per malattie di ogni sorta, da parte di popoli come gli italiani, che hanno paura perfino dei “colpi d’aria” per i loro bambini, come ironizzava la Bbc qualche anno fa, mentre le mamme di Londra o di Liverpool non sanno nemmeno cosa siano? Sui treni in Italia si ascoltano dotte conversazioni sui calcoli alla cistifellea. Da questa parte della Manica l’uomo medio non ha la minima idea di dove si trovi.

“Poche prove contro il vaccino”

Ma lasciando perdere le spiritosaggini, fuori luogo dopo un anno di spaventosa pandemia, resta la domanda: perché Italia, Germania, Francia, Spagna, hanno sospeso l’inoculazione del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 e la Gran Bretagna la prosegue? “Nel nostro paese 11 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose dell’AstraZeneca”, dice il professor Anthony Harden, vicepresidente del Joint Committee on Vaccination and Immunisation, l’agenzia che consiglia il governo di Boris Johnson in materia di vaccinazioni, “e non abbiamo registrato differenze palpabili nel numero di emboli dall’introduzione del vaccino in poi”. Un’altra agenzia governativa, la Medicines and Healtcare Regulatory Authority, afferma di stare lavorando strettamente con le autorità europee che regolamentano i farmaci esaminando i casi di trombosi riportati fino ad ora, “ma le prove raccolte non suggeriscono che il vaccino sia la causa”.

La stessa Astrazeneca, una multinazionale britannico-svedese, ha reso noto che, tra le persone a cui sono state somministrate 17 milioni di dosi del suo vaccino in tutta Europa, vi sono stati 15 casi di trombosi e 22 di emboli polmonari: “Un numero molto più basso di quello che ci si sarebbe da aspettare che avvenga naturalmente tra una popolazione così ampia, e simile a quello riscontrato fra coloro che hanno ricevuto altri vaccini contro il Covid”.

Somministrate milioni di dosi

In Gran Bretagna sono state somministrare finora circa 25 milioni di prime dosi. Di queste, poco meno di metà erano AstraZeneca. Fra coloro a cui è stato inoculato quest’ultimo sono stati riportati 54.180 casi con reazioni avverse, pari allo 0,55 per cento del totale, che comprendono per la maggior parte sintomi minori o moderati come qualche linea di febbre, stanchezza, emicrania, superati generalmente nel giro di pochi giorni. Le reazioni più gravi, tra cui l’anafilassi ovvero una forma allergica di varia intensità, sono state in tutto 194, pari allo 0,002 per cento del totale. Si sono inoltre verificate 275 “morti sospette”, lo 0,0028 per cento: le indagini delle autorità mediche britanniche svolte fino a questo momento, tuttavia, non hanno collegato nessuno di questi casi all’inoculazione con il vaccino AstraZeneca: “La grande maggioranza dei decessi”, afferma il rapporto ufficiale, “è avvenuta in pazienti con serie condizioni di salute croniche”. Significa che quelle vittime non hanno perso la vita a causa del vaccino, ma per malattie preesistenti.

Piena fiducia del governo inglese

Davanti a questi numeri, Downing Street ha riconfermato piena fiducia al vaccino AstraZeneca: “Personalmente sarei pronto a farmi inoculare l’AstraZeneca o il Pfizer, per me è indifferente”, ha detto ieri Boris Johnson. Perché, allora, di fronte agli stessi dati, suffragati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha ribadito “il vaccino AstraZeneca è sicuro”, quattro grandi nazioni europee ne hanno sospeso l’utilizzo? “Sembra strano dare peso a un legame non provato, e secondo i biologi improbabile, fra il vaccino AstraZeneca e gli emboli, più che al fatto che sospendere le vaccinazioni ucciderà persone che altrimenti sarebbero state protette dal Covid”, osserva stamane un editoriale del Financial Times.

Dietro la “stranezza” della decisione dei quattro governi europei, come la chiama il quotidiano della City, sembrano esserci altre ragioni, perlomeno viste da Londra. “La cautela europea sul vaccino di Oxford” (presso la cui università è stato sviluppato il vaccino AstraZeneca, in collaborazione con il laboratorio italiano di Pomezia), scrive oggi il Guardian, “dipende da qualcosa di più della scienza”. Ossia, da altri fattori.

Il quotidiano progressista londinese ne cita due. Il primo è la minore fiducia in genere nei vaccini in paesi come Francia, che ha un basso tasso di vaccinazione anche per il morbillo, e Germania, dove da subito sono circolati dubbi (poi smentiti) sull’efficacia dell’AstraZeneca per chi ha più di 65 anni: ciò rende necessario, da parte dei governi di Parigi e Berlino, una maggiore cautela prima di approvare un vaccino, per poter poi convincere la popolazione a inocularselo. “E l’altro motivo per la sospensione dell’AstraZeneca potrebbe essere la fornitura”, prosegue l’articolo. “Nel Regno Unito ci sono grandi riserve di vaccini. In Europa continentale, no. L’AstraZeneca ha recentemente tagliato di nuovo le sue spedizioni a circa un terzo di quello che era stato promesso (agli europei, ndr.). Sospendere il vaccino è più facile in Europa – conclude il Guardian – perché comunque non è disponibile in grande quantità”.