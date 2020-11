Solo l’8% dei bimbi trasmette il nuovo coronavirus. Il dato emerge da un’ampia rassegna di studi internazionali sulla contagiosità dei bambini, presentata nel corso della sessione Sitip (Società italiana di infettivologia pediatrica) al congresso straordinario digitale della Società italiana di pediatria. “Un’ampia analisi di molti studi scientifici conclude che i bambini raramente sono i ‘carrier’, i vettori di Covid: si parla di un 8%. Per fare un confronto basta pensare che nell’epidemia di influenza aviaria H5N1 i bambini avevano, invece, portato l’infezione in famiglia in circa il 50% dei casi“, affermano il presidente Sitip, Guido Castelli Gattinara, e Giangiacomo Nicolini, specialista in malattie infettive all’ospedale San Martino di Belluno e componente del Consiglio direttivo Sitip.

Fonte