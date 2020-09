“Ho passato più di 3 settimane in terapia intensiva. In pratica ero morto, per me respiravano solo le macchine. Quando sono stato dimesso” dalla rianimazione, “il personale sanitario cominciava già a scarseggiare. Mi immagino che si stessero ammalando. O magari per turni estenuanti il personale era veramente ridotto all’osso. Vedevo poche persone alla mattina e alla sera. Le due o tre infermiere che mi stavano vicino erano persone speciali dal punto di vista umano. Non avevo un giudizio prima sul Servizio sanitario nazionale, fortunatamente non ne avevo mai avuto così bisogno. Sono stato salvato, quindi per me non può che essere positivo. Grazie ne sono stati detti tanti” agli operatori sanitari che hanno fronteggiato l’emergenza Covid-19 “e continuano a esserne detti. Ed è giusto così. Sicuramente non ci si scorderà mai di quello che hanno fatto. Speriamo che si possa realizzare qualcosa di più per loro”. Ad augurarselo non è una persona qualunque, ma Mattia Maestri, ormai per l’Italia il ‘paziente 1’ di Codogno.

