Il Covid mette un freno anche alle chiacchiere. Un nuovo studio pubblicato su Proceedings of the Royal Society A, infatti, ha fatto emergere come parlare a lungo possa essere pericoloso tanto quanto tossire vicino ad un’altra persona perché le micro-particelle espulse dalla bocca rimangono sospese nell’aria. Una scoperta che potrebbe aiutare a spiegare come mai il Covid-19 si diffonde facilmente in ambienti interni e che dimostra come le misure di distanziamento sociale da sole non forniscano una protezione adeguata dal virus. Dunque, ancora una volta emerge l’importanza vitale della ventilazione degli ambienti e l’uso delle mascherine per rallentare la diffusione del Covid-19.

La app che misura il rischio al chiuso

I ricercatori dell’Università di Cambridge e dell’Imperial College di Londra, hanno utilizzato modelli matematici per mostrare come Sars-CoV-2 si diffonde in diversi spazi interni, a seconda delle dimensioni, dell’occupazione, della ventilazione e anche se si indossano o meno le mascherine. Questi modelli sono anche alla base di uno strumento online gratuito, Airborne.cam, che aiuta gli utenti a capire in che modo la ventilazione e altre precauzioni possano influenzare il rischio di trasmissione in ambienti chiusi e come questo rischio possa cambiare nel tempo. Per esempio, trascorrere un’ora in un luogo chiuso di 250 metri quadrati che abbia una capacità minima di 50 persone e una ventilazione tipica “da ufficio” comporta una probabilità stimata dell’8% di infettarsi, se in quel locale ci sono 5 persone infette che non indossano una mascherina. Se però il ricambio completo dell’aria avviene cinque volte all’ora anziché tre, le probabilità in pari condizioni calano al 2%, e altrettanto avviene se tutti indossano una mascherina a tre strati (come quelle chirurgiche).

L’aerosol viaggia veloce

Secondo i ricercatori, mentre le grandi goccioline di saliva espulse con tosse o starnuti cadono a terra a brevi distanze, minuscole goccioline prodotte parlando, dette anche ‘aerosol’, possono trasportare il virus a distanze superiori a due metri e persistere nell’aria. Inoltre, ci vogliono solo un paio di secondi perché le particelle espulse viaggino oltre i 2 metri di distanza che dovrebbero separarci. In particolare, i dati mostrano che un’ora dopo che una persona infetta ha parlato per 30 secondi, l’aerosol rimasto contiene molta più massa virale rispetto a dopo un colpo di tosse. “Parlare produce particelle molto più fini della tosse e queste possono essere sospese per oltre un’ora in quantità sufficienti a causare la malattia”, ha detto Pedro Magalhães de Oliveira, esperto di Meccanica dei fluidi presso l’Università di Cambridge e coautore dello studio.

Aspettando la primavera

Gli scienziati concordano sul fatto che la stragrande maggioranza dei casi di Covid-19 si diffonde attraverso la trasmissione interna, sia tramite aerosol che goccioline. E come era stato previsto in estate e in autunno, ora che l’inverno è arrivato nell’emisfero settentrionale e le persone trascorrono più tempo in ambienti chiusi, c’è stato un aumento del numero di casi di Covid-19.