“Il provvedimento di Gabrielli non so sulla base di quale legge viene preso. Sciogliere una manifestazione per la violazione di un dpcm può comportare una sanzione amministrativa, non lo scioglimento di una manifestazione pacifica. Facendo così si esasperano soltanto gli animi, si cerca lo scontro. Gabrielli si assumerà la responsabilità di quello che potrebbe accadere”. Così all’AdnKronos il Generale Antonio Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni, commentando la direttiva del capo della Polizia Franco Gabrielli, con la quale si dispone che le manifestazioni dove non si rispetteranno gli obblighi di distanziamento e uso della mascherina verranno sciolte.

