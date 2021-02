Papa Francesco ha rivolto “un pensiero speciale” ai medici, infermieri e operatori sanitari deceduti a causa della pandemia, “ricordando lo svolgimento generoso e a tratti eroico della loro professione vissuta come una missione”. Il Pontefice nel messaggio, letto dall’acivescovo Vincenzo Paglia, inviato in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio assistenziale e del volontariato, in memoria dei medici e degli odontoiatri scomparsi per Covid, ha poi sottolineato: “L’esempio di tanti nostri fratelli e sorelle che hanno messo a repentaglio la propria vita fino a perderla suscita in tutti noi viva gratitudine ed è motivo di riflessione di fronte a tanta oblatività”.

Oltre al Papa anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto alle celebrazioni per la Giornata nella sede della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri a Roma, ha ricordato le vittime del Covid tra camici bianchi e operatori sanitari con queste parole: “Medici, infermieri e tutti i professionisti sanitari, a cui diciamo ancora grazie, hanno dimostrato il loro valore e la loro forza, in questo anno di pandemia”. Poi il numero uno del dicastero della Salte ha aggiunto: “Ora dobbiamo provare tutti ad assumere un impegno”, ovvero quello “di provare a trarre una lezione da questi mesi così difficili. E per me la lezione essenziale è che il Servizio sanitario nazionale è davvero la pietra più preziosa che abbiamo, e su cui dobbiamo investire con tutta l’energia”. Roberto Speranza ha poi aggiunto: “In questi mesi abbiamo sentito parlare di eroi. Penso sia sbagliato. In realtà il nostro personale sanitario ha dimostrato di saper coltivare virtù antieroiche. Proprio quello di cui il nostro Paese ha bisogno, ovvero, donne e uomini che impegnano la loro vita, per costruire una realtà migliore, che 24 ore al giorno, fanno quello che possono per servire la comunità in cui vivono”.