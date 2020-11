“Sono molto preoccupata per i miei genitori, che sono anziani ed entrambi positivi. Loro vivono a Milano e io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere”. Lo ha detto la conduttrice Paolo Perego, nel corso della presentazione in collegamento web del suo nuovo programma ‘Il Filo Rosso’ (da sabato 21 novembre alle 14 su Rai2), la cui partenza ha subito due settimane di ritardo proprio perché la conduttrice aveva contratto il Covid. “Io sono stata fortunata, l’ho preso in una forma che mi ha permesso di curarmi a casa. Seppure isolata in una stanza”.

