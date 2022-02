“La vendita diretta è l’esempio di un settore che poteva essere messo in ginocchio dalle restrizioni imposte dalla pandemia e invece ha saputo affiancare con successo il digitale al fisico è importante per tutto il Paese“. A dirlo Antonio Palmieri, membro della commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, intervenendo al 10° Forum della vendita diretta promosso da Avedisco, Associazione vendite dirette servizio consumatori. L’appuntamento, dal titolo: ‘Social media e social selling: l’evoluzione phigital della vendita diretta’ è stato ospitato dal Palazzo dell’Informazione di Roma.

“Si tratta ora – fa notare – di approfondire le modalità migliori per continuare a usare il phigital in modo proficuo per clienti e per le imprese e i professionisti del settore. Avete iniziato un percorso dal quale non si può tornare indietro, ma solo andare avanti”.