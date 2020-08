“Una buona e saggia soluzione, che trova un punto di equilibrio tra le diverse istanze, puntando sempre, come faro, la tutela della salute e ponendo le basi per la riapertura, in sicurezza, delle scuole“. È positivo il giudizio del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli, sull’ordinanza firmata nella serata di ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza. Provvedimento che sospende le attività di ballo nelle discoteche e in altri locali e impone l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi e orari della movida. “Una decisione, nei contenuti, efficace: fissando paletti più restrittivi per indurre a rispettare le regole, cerca di contenere i possibili focolai, invertendo il trend dei contagi e preparando il terreno per la ripresa della scuola e delle attività a settembre”, continua Anelli. “Una decisione, nel metodo, ferma ma equilibrata, che riesce a spostare il baricentro del governo della salute a livello centrale di quel tanto che basta a garantire uniformità di comportamenti e parità di condizioni sul territorio nazionale – osserva – senza tuttavia minare l’autonomia delle Regioni, che potranno introdurre ulteriori provvedimenti più restrittivi”.

