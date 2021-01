La sua omelia aveva suscitato sconcerto non solo tra i parrocchiani. I vaccini anticovid definiti “porcherie” realizzati anche “con bambini morti” e l’invito a non fidarsi dell’infallibilità del siero per sfuggire al contagio. Arrivano ora le scuse di don Francesco Collarile, il parroco di Sant’Arcangelo Trimonte, che sabato scorso aveva sostituito il parroco di Paduli nella funzione serale.

“Forse non ho trovato le parole giuste – si scusa in un post sul suo profilo social il sacerdote immortalato anche in un video mentre pronuncia l’omelia incriminata – Sono sinceramente dispiaciuto del vespaio che ne e’ seguito e me ne scuso. Nell’omelia intendevo sottolineare che un credente dovrebbe tenere in dialogo scienza e fede e che, quindi, contestualmente alla preoccupazione per la salute fisica, dovrebbe preoccuparsi anche della salute dell’anima”.