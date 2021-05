NIENTE steroidi, basta l’allenamento. La perdita dell’olfatto non è solo uno dei sintomi più comuni di Covid ma anche una delle conseguenze a lungo termine maggiormente sperimentate: in un malato su cinque il senso non torna alla normalità prima di otto settimane e comunemente vengono prescritti antinfiammatori steroidei per aiutarne il recupero. Ora un gruppo internazionale di esperti dell’olfatto, tra cui il professor Carl Philpott dell’Università dell’East Anglia, ne ha testato l’efficacia e ne sconsiglia l’utilizzo: l’unica cura efficace per il recupero del senso perduto è l’allenamento.