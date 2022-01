“Abbiamo dati ragionevoli per dire che non andremo in zona arancione la prossima settimana”. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, fa il punto sul quadro dell’epidemia in Veneto e preannuncia la permanenza in zona gialla. “L’indice Rt è a 1,22, in calo. L’occupazione delle terapie intensive è al 18%, quella dell’area medica è al 26%”, dice Zaia illustrando i numeri relativi alla settimana 14-20 gennaio. Rimane altissima l’incidenza, con 1.587 casi ogni 100mila abitanti. “Potremmo avere anche 30mila positivi al giorno. La variante Omicron è molto contagiosa ma non altamente letale. In alcune giornate abbiamo più dimissioni dagli ospedali che ricoveri”, dice il governatore.