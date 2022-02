Sono 7.427 i nuovi contagi covid in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 27 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Attualmente risultano ancora positive 132.132 persone in tutta la regione. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 1.250.599, quello dei decessi a 13.480. I ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali veneti sono 1.635, 61 in meno rispetto a ieri. Un calo si vede anche nelle terapie intensive, dove ci sono 148 pazienti (-9).