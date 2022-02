Sono 11.201 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 8 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 41 morti. I dati tengono conto di aggiustamenti relativi al weekend. I nuovi casi sono stati rilevati su 143.276 tamponi, l’incidenza è al 7,82%. Gli attuali positivi nella regione sono 156.004.

I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 1.901 (+30). I malati in area non critica sono 1.745 (+34), mentre le persone in terapia intensiva sono 156 (-4).

“L’indice Rt è 1,12. Le terapie intensive sono occupate al 15% e l’area medica al 25%. Abbiamo una proiezione a 7 giorni, con l’area medica al 20,9%. Per la terapia intensiva, il modello ci dà un valore dell’11,7%. Se tra 7 giorni avremo 33 ricoverati in meno in terapia intensiva, saremo all’11,7%. Sotto il 10%, in parole povere, la terapia intensiva ci porterebbe in zona bianca”, spiega il governatore Luca Zaia. “E’ pensabile andare in zona bianca con il parametro della terapia intensiva. Ragionevolmente, se le cose vanno un po’ meglio rispetto al modello, in 7-10 giorni potremmo essere in zona bianca”. “E’ innegabile che la curva sia in discesa. I numeri dei contagi sono ancora importanti, ma non provocano un’esplosione dell’ospedalizzazione, l’avremmo avuta senza le vaccinazioni”, osserva.