Sono 1.283 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 19 novembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. I pazienti ricoverati sono 421 (+ 8): in area non critica 357 persone (+ 6), in terapia intensiva 64 pazienti (+ 2). Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri dimesse 26 persone dagli ospedali.

“Abbiamo oltre 400 pazienti covid in ospedale in Veneto. L’attuale livello di ricoveri è gestibile e affrontabile. E’ innegabile che avere oltre l’85% di vaccinati” nella regione “ad oggi ci permette di avere un impatto ospedaliero più contenuto”, dice il governatore Luca Zaia. “Con il trend avuto fino ad oggi, nel giro di 15 giorni potremmo arrivare a 100 ricoveri in terapia intensiva. I nuovi casi di oggi sono in calo rispetto a ieri, magari la curva sta piegando, vediamo”.

“Si aggiunge un altro fenomeno che l’anno scorso non c’era. Abbiamo gli ospedali presi d’assalto per una serie di patologie respiratorie che nell’inverno 2020-2021 avevamo ridotto. Un anno fa ci chiedevamo dove fosse l’influenza: quest’anno c’è, abbiamo il picco dell’influenza che si fa sentire”, afferma.