Covid oggi Sicilia, altri cinque comuni vanno in zona arancione. Si tratta di Castrofilippo (in provincia di Agrigento), Marianopoli (Caltanissetta), Motta Sant’Anastasia (Catania), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (Messina). L’ordinanza, firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, scatterà sabato 18 e sarà valido fino a lunedì 27 dicembre. Il provvedimento è stato preso a causa dell’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati. Nella regione oggi sono stati registrati 1.346 contagi e 11 morti.

Le misure restrittive anti Covid sono attualmente in vigore (fino al 20 dicembre) anche a San Michele di Ganzaria e Militello in Val di Catania (nella provincia etnea) e Itala, nel Messinese.