Sono 645 i nuovi contagi da Coronavirus oggi sabato 27 novembre 2021 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti, ma solo 3 sono delle ultime 24 ore. Nell’Isola gli attuali positivi salgono a quota 11.376. In un giorno sono guarite 500 persone. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 322, mentre si trovano in terapia intensiva 45 pazienti.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 61 a Palermo, 215 a Catania, 174 a Messina, 7 a Ragusa, 65 a Trapani, 42 a Siracusa, 20 a Caltanissetta, 21 ad Agrigento e 40 a Enna.