Covid oggi Sicilia, 1.188 contagi e un morto: bollettino 1 ottobre

Sono 1.188 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, sabato 1 ottobre 2022 in Sicilia secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto per un totale di 12.202 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.572 tamponi, tra molecolari e antigenici. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 169, mentre si trovano in terapia intensiva 12 pazienti.Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 262 a Palermo, 312 a Catania, 162 a Messina, 73 a Ragusa, 91 a Trapani, 145 a Siracusa, 36 a Caltanissetta, 82 ad Agrigento e 25 a Enna.