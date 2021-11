Sono 273 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 novembre in Puglia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi.

I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 22.533 test giornalieri. Sono 3.910 le persone attualmente positive in Puglia, 144 quelle ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva.

Da inizio emergenza, nella Regione sono stati registrati 277.988 casi totali, 4.656.738 i test eseguiti, 267.198 le persone guarite e 6.880 i decessi.