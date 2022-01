Sono 16.937 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 5 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 14 morti. I nuovi casi (di cui 14.624 dopo test antigenico) sono pari al 20,16% di 84.369 tamponi eseguiti, di cui 70.025 antigenici. Dei 16.937 nuovi casi gli asintomatici sono 12.156 (71,8%).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.460 (+49 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 122 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 109.352.

Sono 14, 3 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 427.798 (+4.849 rispetto a ieri).