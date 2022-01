Sono 14.103 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 6 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 12 morti. I nuovi casi (di cui 11.612 dopo test antigenico) sono pari al 19,6% di 72.103 tamponi eseguiti, di cui 58.167 antigenici. Dei 14.103 nuovi casi gli asintomatici sono 10.670 (75,7%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 136 (+14 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.513 (+53 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 119.115. I tamponi diagnostici finora processati sono 12.148.235 (+72.103 rispetto a ieri), di cui 2.768.990 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 432.059 (+4.261 rispetto a ieri).