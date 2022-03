Sono 1.902 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 12 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono pari al 6,8% di 27.796 tamponi eseguiti, di cui 24.136 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 27 (- 2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 595 (+ 5 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 42.417. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.984.124 (+ 27.796 rispetto a ieri). Sono 2, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti). I pazienti guariti diventano complessivamente 948.111 (+1.791 rispetto a ieri).