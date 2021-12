Sono 1.206 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 12 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, i nuovi casi (di cui 583 dopo test antigenico) sono pari al 3,3% di 36.610 tamponi eseguiti, di cui 29.791 antigenici. Dei 1.206 nuovi casi gli asintomatici sono 815 (67,6%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 48 (+ 2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 548 (+ 40 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 17.493. I tamponi diagnostici finora processati sono 10.519.093 (+36.610 rispetto a ieri), di cui 2.567.472 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 387.737 (+526 rispetto a ieri).