Verso l’obbligo di mascherine all’aperto a Milano per contenere la quarta ondata di Covid. “Tutto dipenderà dalle evoluzioni che continuerà ad avere il virus”, ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, replicando, a margine di un evento a Palazzo Pirelli, a chi gli chiedeva di un eventuale ritorno della mascherina all’aperto in centro a Milano, come suggerito dal prefetto milanese Renato Saccone, in vista di eventi e shopping natalizio.

“Io personalmente indosso la mascherina ormai normalmente. Anche perché non mi dà alcun fastidio, vediamo. Ci sono degli organismi scientifici che diranno se è assolutamente necessario metterla o meno – ha aggiunto Fontana -. Direi che in Lombardia siamo stati sempre bravi perché anche quando non era obbligatorio la maggior parte dei cittadini le ha sempre messe”.

Ieri il prefetto ha inviato una lettera al sindaco Giuseppe Sala e a tutti i sindaci dell’hinterland milanese per sensibilizzarli sulle misure da mettere in atto per rimanere in zona bianca. In particolare, nella missiva, il prefetto invita i primi cittadini a valutare tutti gli eventi e le circostanze dove si rendono necessarie misure per restare in zona bianca, compreso l’obbligo delle mascherine all’aperto, tramite eventuali ordinanze, nei luoghi dove potrebbero crearsi assembramenti, come fiere e mercati natalizi. L’indicazione è arrivata dopo il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, che si è tenuto questa mattina in prefettura.