In Lombardia nell’ultima settimana i numeri dei contagi sono cresciuti “leggermente” anche se “devo dire che la Regione Lombardia continua a mantenersi in zona bianca”. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine di un convegno sulla sostenibilità a Palazzo Lombardia, a Milano.

“Non dobbiamo dimenticare che la crescita è leggermente rallentata – ha sottolineato il governatore – c’è stata una crescita inferiore rispetto alle settimane passate. Per quanto riguarda alcuni dati come l’incidenza settimanale siamo sempre sotto la media, in Lombardia si attesta all’119,7 contro la media nazionale dell’125,4 il che ci lascia un minimo di ottimismo, soprattutto ci dà la conferma che le scelte che abbiamo fatto con queste vaccinazioni di massa sono quelle giuste”.