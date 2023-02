Covid oggi Lombardia, calo contagi e morti: bollettino ultima settimana

In Lombardia nell’ultima settimana, dal 3 al 9 febbraio, si sono registrati 4.582 casi Covid, in calo rispetto ai 4.929 della settimana precedente (27 gennaio-2 febbraio). Secondo il bollettino, in netta discesa anche i morti: dopo i 178 decessi riportati la settimana scorsa, quasi quadruplicati rispetto alla precedente, negli ultimi 7 giorni le nuove vittime tornano a scendere a 48. Il bilancio totale da inizio pandemia è di 45.416 decessi. Nell’ultima settimana monitorata i tamponi sono stati 83.691 (in calo da 88.753), per un tasso di positività del 5,5%, stabile rispetto al 5,6% della settimana precedente.

Negli ospedali, secondo il bollettino regionale aggiornato al 9 febbraio, ci sono 23 ricoverati Covid in terapia intensiva, +2 rispetto ai 21 della settimana precedente, e scendono i ricoverati in area medica, a quota 219 rispetto ai 227 del precedente bollettino (-8).