Sono 9.883 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 gennaio in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 81 morti. Il totale delle vittime, da inizio pandemia, sale a 35.992. Sono 68.733 i tamponi effettuati, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 14,3%. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva: sono 267(-1) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva salgono a 3.649 (+83).

Sono 3.350 i nuovi positivi al Covid registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 1.420 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si contano 871 nuovi casi, a Brescia 1.577, a Como 516, a Cremona 253, a Lecco 165, a Lodi 206, a Mantova 368, a Monza 764, a Pavia 555, a Sondrio 161 e a Varese 756.