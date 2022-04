Sono 6.973 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 aprile 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 20 morti che porta il totale a 39.935 da inizio pandemia. Tasso di positività in calo al 12,5% su 55.685 tamponi, tra molecolari e antigenici. In calo di una unità le terapie intensive occupate, pari a 33, così come l’occupazione dei reparti ordinari, 6 in meno da ieri, a 1.227.

Nel dettaglio i dati per le singole province: a Milano si registrano 2.087 nuovi casi, a Bergamo 534, a Brescia 934, a Como 445, a Cremona 246, a Lecco 270, a Lodi 124, a Mantova 330, a Monza e Brianza 599, a Pavia 392, a Sondrio 154 e a Varese 623.