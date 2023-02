Covid oggi Lombardia, 4.341 contagi: bollettino ultima settimana

Sono stati 4.341 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia nell’ultima settimana, dal 17 al 23 febbraio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Dati in aumento rispetto ai 4.183 della settimana precedente relativa al periodo compreso tra il 10 e il 16 febbraio. Calano invece i decessi, che sono 39 rispetto a 58. Il bilancio totale da inizio pandemia è di 45.513 decessi. Nell’ultima settimana monitorata i tamponi sono stati 70.083 in diminuzione da 73.313, per un tasso di positività del 6,2%, in crescita rispetto al 5,7% della settimana precedente.

Negli ospedali, secondo il bollettino regionale aggiornato al 23 febbraio, ci sono 8 ricoverati Covid in terapia intensiva, -13 rispetto ai 21 della settimana precedente, mentre salgono i ricoverati in area medica, a quota 201 rispetto ai 175 del precedente bollettino (+26).