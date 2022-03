Sono 3.627 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 marzo 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 34 decessi.

Il tasso di positività è all’8,4%. Sono 38.792 in totale i decessi nella Regione da inizio pandemia.

Sono 82 i pazienti in terapia intensiva, 821 invece negli altri reparti. Nel dettaglio i dati dei contagiati per provincia: a Milano sono stati segnalati 1777 casi, a Brescia 352, 335 a Monza, a Bergamo 298, a Como 238, a Pavia 194, a Mantova 183, a Cremona 126 come a Lecco, a Lodi 64 e a Sondrio 56.