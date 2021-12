Sono 5.065 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, lunedì 27 dicembre 2021 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12 morti, portando così a 34.887 il totale di vittime dall’inizio della pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 208.288 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 7,7%. Crescono i ricoveri in terapia intensiva: sono 168 (+6) mentre cala il numero di pazienti ricoverati non in terapia intensiva: 1.400 (-8).

A Milano e provincia sono 1.961 i nuovi positivi al Covid, di cui 870 in città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 339 nuovi casi, a Brescia 653, a Como 248, a Cremona 109, a Lecco 87, a Lodi 113, a Mantova 147, a Monza 347, a Pavia 331, a Sondrio 136 e a Varese 435.