Sono 12.913 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, giovedì 23 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 45 morti per un totale da inizio pandemia di 34.859 vittime nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 205.847 con un tasso di positività al 6,2%.

I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.408, 56 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 162, due in meno rispetto a ieri.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano e hinterland a 5.587 di cui 2.518 a Milano città; Monza e Brianza a 1.316; Varese a 998; Brescia a 844; Bergamo a 833; Pavia a 635; Como a 593; Lodi a 381; Lecco a 274; Mantova a 290; Cremona a 266 e Sondrio a 145.