Sono 1.804 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 37 morti, portando così a 38.352 il totale di vittime dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 23.790, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 7,5%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 143, 9 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva salgono a 1.340, 11 in più da ieri.

Sono 579 i nuovi positivi al Covid, registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 279 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 136 nuovi casi, a Brescia 300, a Como 113, a Cremona 56, a Lecco 31, a Lodi 29, a Mantova 57, nella provincia di Monza e Brianza 153, a Pavia 112, a Sondrio 34 e a Varese 111.