Covid oggi Lombardia, 1.640 contagi e 15 morti: 236 casi a Milano

Sono 1.640 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 24 ottobre. Si registrano inoltre altri 15 morti. A Milano i nuovi casi sono 236. 12.264 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 13,3%. 42.964 il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia. Aumenta il numero dei pazienti in terapia intensiva, oggi 21, 3 in più di ieri; mentre diminuisce di 5 unità quello dei ricoverati nei reparti Covid ordinari, oggi 1.172. Lo si apprende dal bollettino sull’andamento della pandemia, diffuso da Regione Lombardia.

Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 527. Seguono le province di Brescia (+245), Monza e Brianza (+144), Pavia (+138), Varese (+137), Bergamo (+144) e Como (+107). Incremento a due cifre negli altri territori della Lombardia: la provincia di Mantova registra 66 nuovi contagi, Lecco 39, Cremona 36, Lodi 30 e Sondrio 16.