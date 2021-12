Covid oggi nel Lazio, i contagi oggi sarebbero meno di 3mila. ”Vediamo se si stabilizza il dato”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in un’intervista alla Tgr Lazio. “I casi oggi scendono sotto quota 3.000, ma è presto per fare valutazioni in questi giorni festivi, nonostante abbiamo fatto circa 40.000 tamponi”.

Sono 53.405 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 996 ricoverati, 135 in terapia intensiva e 52.274 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 418.789 e i morti sono stati 9.224.

TERZE DOSI – “La zona gialla è uno scenario probabile. Con il nuovo anno cambierà il colore nella nostra regione, è un dato credibile. Bisogna correre veloce sulla terza dose, 5 hub lavoreranno in notturna fino alla mezzanotte. L’obiettivo è arrivare a due milioni di terze dosi entro la fine dell’anno“.

NON VACCINATI – “Abbiamo 300mila cittadini che ancora non hanno fatto nessuna dose, per loro la situazione potrebbe diventare seria se entrassero in contatto con il virus”. “La pandemia colpisce in maniera grave soprattutto i non vaccinati – sottolinea D’Amato -. I due terzi delle aree mediche sono occupate da non vaccinati. In terapia intensiva il 70% dei pazienti sono persone che non sono vaccinate o non hanno completato il ciclo”.