Covid oggi Lazio, 625 contagi e 5 morti. A Roma 394 nuovi casi

Sono 625 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 10 febbraio 2023 nel Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti nella Regione. Nel Lazio crescono del 5% i casi in 7 giorni, incidenza e Rt salgono dello 0,67. Nel Lazio sono stati 1.695 tamponi molecolari e 6.440 antigenici con un rapporto tra positivi e tamponi è al 7,6%. I ricoverati sono stati 556 i ricoverati, 3 in più di ieri, 25 le terapie intensive, 2 in più di ieri, e 708 i guariti delle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 394. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 133 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 175 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 86 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 33 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 46 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 15 i nuovi casi. Nelle province si registrano 137 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 31 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 57 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 36 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 13 i nuovi casi e 1 decesso.