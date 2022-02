Sono 6.531 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 23 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.862 tamponi molecolari e 44.930 antigenici con un tasso di positività all’11,1%.

I ricoverati sono 1.844, 34 in meno da ieri, 166 le terapie intensive, 9 in meno da ieri, e 17.295 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 2.816. “Prosegue il trend in discesa dei ricoveri e oggi record di guariti, sono quasi il triplo dei nuovi casi positivi” dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato nel bollettino Covid quotidiano. “Il Lazio è la prima Regione per somministrazione degli anticorpi monoclonali e pillole antivirali”.

In dettaglio i casi e i decessi nelle aziende sanitarie regionali nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.139 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 900 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 3: sono 777 i nuovi casi e 2 i decessi Asl Roma 4: sono 615 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 5: sono 537 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 663 i nuovi casi e 2 i decessi Nelle province si registrano 1.900 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 567 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 780 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl di Rieti: sono 211 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 342 i nuovi casi e 4 i decessi.