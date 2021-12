Sono 3.006 i nuovi contagi da coronavirus oggi, giovedì 23 dicembre 2021, nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti. A Roma 1.510 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 25.539 molecolari e 46.472 antigenici con un tasso di positività al 4,1%. I ricoverati sono 917, 9 in più da ieri, 122 le terapie intensive, una in meno, e 1.056 i guariti. Oggi si è stato toccato il “record dei casi positivi, era atteso ed anche per questo – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato nella nota – è stato predisposto l’adeguamento dello scenario della rete ospedaliera”.

In dettaglio nella Asl Roma 1 contagi nelle ultime 24 ore sono stati 775 e 1 decesso; un morto è stato registrato anche nella Asl Roma 2 dove si contano 592 nuovi positivi. Nella Asl Roma 3 i casi sono 143 e due i decessi mentre nella Asl Roma 4 a fronte di 175 i nuovi contagi si contano 4 morti. Due i decessi nella Asl Roma 5 dove i nuovi casi sono 184. Un morto nella Asl Roma 6 con 190 positivi in più. Nelle province si registrano 947 nuovi casi di cui 290 nella Asl di Frosinone dove si contano anche 2 morti così come nella Asl di Latina dove i nuovi contagiati sono 351. Nella Asl di Rieti si registrano 108 nuovi casi e nessun decesso. Niente morti anche nella Asl di Viterbo dove i nuovi positivi sono 198.