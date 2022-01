Sono 14.850 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 gennaio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione, Si registrano altri 6 morti. A Roma 7.773 nuovi casi di positività.

“Oggi nel Lazio si registrano 14.850 nuovi casi positivi (+2.945)” a Covid “su 29.341 tamponi molecolari e 83.610 tamponi antigenici, per un totale di 112.951 tamponi. Sono 6 i decessi (-5), 1.400 i ricoverati (+27), 191 le terapie intensive (+1) e +1.662 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1%. I casi a Roma città sono a quota 7.773” riferisce in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Rispetto allo stesso giorno dell’anno scorso si registrano “1.471 ricoveri in meno in area medica, 118 in meno in terapia intensiva e 39 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”, sottolinea D’Amato.

Quanto al bollettino odierno, nel dettaglio per l’Asl Roma 1 sono 2.018 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; Asl Roma 2, 5.283 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; Asl Roma 3, 472 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 4, 419 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 5, 1.655 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 6, sono 1.731 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 3.272 contagi: Asl di Frosinone, 1.066 nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl di Latina, 1.043 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl di Rieti, 413 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; Asl di Viterbo, sono 750 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

“Potenziato il contact tracing con 37 drive-in a disposizione degli studenti”, ricorda D’Amato.

Sono 153.759 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.400 ricoverati, 191 in terapia intensiva e 152.168 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 434.759 e i morti 9.359 su un totale di 697.877 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.