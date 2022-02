Sono 11.715 i nuovi contagi covid oggi 4 febbraio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 41 morti. A Roma i casi registrati sono 4.931. “Oggi nel Lazio su 24.501 tamponi molecolari e 82.919 tamponi antigenici per un totale di 107.420 tamponi, si registrano 11.715 nuovi casi positivi (+103), con un recupero di 1.169 notifiche in ritardo a Latina, e sono 41 i decessi (+15) con un recupero di notifiche, 2.077 i ricoverati (-27), 196 le terapie intensive (+4) e 4.605 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. I casi a Roma città sono a quota 4.931. Continua il trend in discesa dei casi su base settimanale”. A fare il punto è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Questa la situazione nel dettaglio. Asl Roma 1: sono 1.686 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24 ore. Asl Roma 2: sono 1.859 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.386 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 515 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 931 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.462 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 3.876 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 748 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Asl di Latina: sono 2.052 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 490 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 586 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.