Sono 11.533 i contagi rilevati oggi, 30 gennaio, nel Lazio, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Si registrano 7 decessi. Nello specifico, “su 19.963 tamponi molecolari e 70.613 tamponi antigenici per un totale di 90.576 tamponi, si registrano 11.533 nuovi casi positivi (-668), 7 dcessi (-7), 2.146 i ricoverati (+24), 204 le terapie intensive ( = ) e +8.997 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. i casi a roma città sono a quota 5.620”, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Superati i 12,6 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,4 milioni di dosi booster effettuate. Raggiunto l’obiettivo del 70% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 120 mila i bambini con prima dose. Ieri sono state effettuate oltre 57 mila somministrazioni di vaccino, il 48% in più del target della struttura commissariale. Si terranno il 2 febbraio prossimo diversi open day su tutto il territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allattamento. Tutte le info su Salutelazio.it

Asl Roma 1: sono 2.134 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 1.957 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.529 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 699 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 981 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.382 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.851 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 948 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 1.058 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 295 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 550 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.