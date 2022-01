Sono 10.272 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 13 gennaio 2022, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Registrati 32 morti. I casi a Roma città sono a quota 5.061. Nello specifico “su 25.567 tamponi molecolari e 69.001 tamponi antigenici per un totale di 94.568 tamponi, si registrano 10.272 nuovi casi positivi (-1.755); sono 34 i decessi (+19, il dato comprende recuperi di notifiche), 1.620 i ricoverati (-9), 204 le terapie intensive (+2) e +4.207 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 5.061“, riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. “Per la prima volta nelle ultime settimane c’è un lieve calo nel numero dei ricoveri giornalieri“, sottolinea l’assessore che aggiunge: “Incidenza in aumento e valore Rt stabile” nel Lazio, con casi di infezione “in diminuzione rispetto a giovedì della scorsa settimana, 2 giorni di seguito in calo”.

Il report nel dettaglio, per le ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 2.293 i nuovi casi e 7 i decessi; Asl Roma 2: sono 2.203 i nuovi casi e 9 i decessi; Asl Roma 3: sono 565 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 4: sono 645 i nuovi casi e 6 i decessi; Asl Roma 5: sono 815 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 6: sono 1.341 i nuovi casi e 2 i decessi.

Nelle province si registrano 2.410 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 2 decessi. Asl di Frosinone: sono 770 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 684 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 327 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Viterbo: sono 629 i nuovi casi e 0 i decessi.