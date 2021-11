Sono 1.079 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 20 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. A Roma, segnalati 523 casi. “Oggi nel Lazio, su 15.989 tamponi molecolari e 29.975 tamponi antigenici per un totale di 45.964 tamponi, si registrano 1.079 nuovi casi positivi (-150); 3 i decessi (-1), 613 i ricoverati (+2), 80 le terapie intensive (-5) e +714 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,3%. I casi a Roma città sono a quota 523”, dice l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, nel bollettino sull’andamento di Covid-19 in regione. Rispetto al 20 novembre 2020, sottolinea, si contano “-38 decessi, -1.588 casi positivi,-2.589 ricoverati in area medica, -257 ricoverati in terapia intensiva, -60.373 in isolamento domiciliare”.

Questi, nel dettaglio, i numeri nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 223 i nuovi casi, con 1 decesso; Asl Roma 3: sono 129 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 63 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 60 i nuovi casi, con 1 decesso. Asl Roma 6: sono 129 i nuovi casi e 0 i decessi.

Nelle province si registrano 304 nuovi casi e un decesso. Asl di Frosinone: sono 101 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 124 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 23 i nuovi casi, con 1 decesso. Asl di Viterbo: sono 56 i nuovi casi e 0 i decessi.