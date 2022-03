Covid in Italia oggi, tornano a salire incidenza e Rt dopo diverse settimane di calo. o rileva il monitoraggio settimanale della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. L’incidenza dei casi questa settimana risale a 510 ogni 100mila (periodo 4-10 marzo) rispetto ai 433 ogni 100mila abitanti registrato nella settimana 25 febbraio-3 marzo (secondo dati flusso ministero Salute). Per quanto riguarda invece l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici, nel periodo 16 febbraio-1 marzo, è a 0,83 (range 0,73 – 0,95), in aumento rispetto allo 0,75 della settimana precedente, ma sempre al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: l’Rt è pari a 0,82 (range 0,79-0,85) al 1 marzo rispetto allo 0,77 (range 0,75-0,79) del 22 febbraio. è pari a 0,83%.

Continua a scendere l’occupazione, da parte dei pazienti Covid-19, dei posti letto di terapia intensiva che, a livello nazionale, si attesta in media al 5,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 10 marzo) rispetto al 6,6% del 3 marzo. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute.