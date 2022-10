Covid oggi Italia, Pregliasco: "In inverno il virus darà fastidio"

“Siamo a una fase di plateau, di rallentamento della crescita” di Covid-19 in Italia. “Dobbiamo però valutare l’andamento nelle prossime settimane, per capire se ci sarà un’inversione di tendenza. Perché, come sempre, il raggiungimento del picco lo si comprende quando” il punto più alto della curva “è passato”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’Università Statale di Milano, commentando i dati del monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute.

“Vedremo se” quella in corso “è un’onda che va in defervescenza, anche se penso che in futuro, con l’insorgenza delle nuove varianti” sotto la lente dell’Organizzazione mondiale della sanità – come il ricombinante di Omicron 2 XBB o Gryphon, per il quale l’Oms ipotizza la maggiore immunoevasività vista finora – Covid “ci darà ancora fastidio in inverno”.