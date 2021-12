Covid in Italia, incidenza in netto aumento nel Paese con 241 contagi ogni 100mila abitanti. L’Rt nazionale scende lievemente a 1,13 mentre sono 18 le Regioni e province a rischio moderato, e 1 a rischio alto. Questi i dati principali contenuti nel report settimanale dell’Iss, che segnala inoltre un forte aumento di nuovi casi non associati a catene di trasmissione.

Leggi anche Covid oggi Italia, contagi in salita: regioni in zona gialla da lunedì



Liguria zona gialla da lunedì 20 dicembre, l’annuncio di Toti



Covid, Zaia: “Gran parte Italia verso zona gialla”



RT STABILE, MA SOPRA SOGLIA EPIDEMICA

Scende lievemente l’indice Rt nazionale, nel periodo 24 novembre – 7 dicembre l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13. La scorsa settimana era 1,18, al di sopra comunque della soglia epidemica. É stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt 1,09 al 7 dicembre contro Rt 1,07 al 29 novembre. Lo evidenzia il report dell’Istituto superiore di sanità con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia.