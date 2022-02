Cambio di colore per il Molise, che dalla zona bianca passa alla gialla, e per la Sicilia, che torna dall’arancione torna al giallo. E’ quanto fa sapere il ministero della Salute alla luce dei dati della Cabina di regia sull’andamento della situazione Covid in Italia. Il passaggio di colore delle due regioni scatterà da lunedì 14 febbraio.

In zona bianca restano così soltanto Basilicata e Umbria. Molise e Sicilia vanno ad aggiungersi a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto nella fascia gialla. In arancione ci sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte e Valle Aosta. Nessuna regione è attualmente in zona rossa.

Cala incidenza, Rt sotto soglia epidemica

Covid in Italia, “continua la discesa dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 962 ogni 100mila abitanti (4-10 febbraio) contro 1.362 ogni 100mila abitanti (28 gennaio – 3 febbraio), dati flusso ministero Salute”. Lo evidenzia il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regina. “Nel periodo 19 gennaio 1 febbraio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89, in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica”, sottolinea il report.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva “è al 13,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 10 febbraio) contro il 14,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 26,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 10 febbraio) contro il 29,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 3 febbraio)”, quanto riportato dal report.