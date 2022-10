Covid oggi Italia, Lopalco: "Bollettino quotidiano non ha più senso"

“Sono d’accordo che divulgare il bollettino quotidiano Covid dei decessi ha poco senso. La sorveglianza del virus deve comunque proseguire in modo accurato. Una buona alternativa potrebbe essere la sola pubblicazione di un bollettino settimanale di tutti i dati”. A dirlo all’Adnkronos Salute è l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento commentando l’appello di Francesco Vaia, direttore dell’Istituto nazionale Lazzaro Spallanzani che invita a sospendere il bollettino giornaliero dei decessi sottolineando che in questo momento non ci sono “assolutamente elementi di allarme” per la pandemia.