Livello di preoccupazione 8,3 su 10, “molto alto”, per il covid in Europa secondo l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Un quadro in cui oggi l’Italia è fra gli 8 Stati (insieme a Estonia, Islanda, Malta, Romania, Slovenia, Spagna e Svezia) che suscitano “moderata preoccupazione”, il livello inferiore in questo momento di quarta ondata in corso. Il nostro Paese, tuttavia, dovrà attendersi ancora nei prossimi giorni un aumento di casi, ricoveri sia in area medica sia in terapia intensiva e morti.

E’ quanto emerge dall’ultimo report settimanale con cui l’Ecdc analizza la situazione nei vari Stati di Unione europea e Spazio economico europeo. Il rapporto è relativo alla settimana 47, quella terminata domenica 28 novembre, e le previsioni che contiene riguardano i 14 giorni successivi, quindi le settimane 48 (termine il 5 novembre) e 49 (termine il 12 novembre).